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الدم بالدم .. حقيقة لقطة الاحتفال بمقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

منذ ساعتين
الدم بالدم .. حقيقة لقطة الاحتفال بمقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

وطنا اليوم:تحقق السلطات المصرية في مقتل رجل أعمال “إسرائيلي” كان يقيم بمدينة الإسكندرية شمال العاصمة المصرية، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية ووسائل إعلام مصرية.
ومع انتشار الخبر، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها تظهر مصريين يوزعون الحلوى ابتهاجا.
ويبدو في الصورة رجل يوزع حلوى على مجموعة من الناس الذين تجمعوا حوله. وعلق ناشرو الصورة بالقول “شباب الاسكندرية يوزعون حلوى البسبوسة احتفالا بهدف اليوم” في إشارة إلى مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر.
إلا أن الصورة المستخدمة في هذا السياق قديمة، وكانت نشرت قبل أكثر من عام لاحتفالات مواطنين في الأراضي الفلسطينية بعد مقتل مستوطنين في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية ليل الثلاثاء الأربعاء أن “رجل أعمال يقيم بالبلاد بصفة دائمة تعرض لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية بتاريخ السابع من أيار”.
ونقلت “فرانس برس” عن وزارة الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي أن “القتيل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية”، مشيرة إلى أن “السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال مع السلطات المصرية التي تحقق في ظروف القضية”.
وقال بيان الداخلية المصرية المقتضب “تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث”.


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