#بورصة_عمان_تشارك_في_الإجتماع_السنوي_التاسع_والستين_لمجلس_إدارة_الإتحاد_ومؤتمر “#إتحاد_البورصات_الأوروبية_الآسيوية” #CONFEAS_202

– شاركت بورصة عمان في الإجتماع السنوي التاسع والستين لمجلس إدارة إتحاد البورصات الأوروبية الأسيويةFEAS مؤتمرالـConFEAS 2024 بعنوان “The Role of Market Infrastructures and Intermediaries in the Economy” والذي عقد بتنظيم من إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية وبإستضافة كلاً من بورصتي السلع الأوزبكية والبورصة الجمهورية “طشقند” وبدعم من وزارة الإقتصاد والمالية بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة 18-2024/04/20.

وتضمن المؤتمر ست حلقات نقاشية مهمة، ركزت كل منها على جانب متميز من جوانب سوق رأس المال وهم: “البنية التحتية للأسواق المالية”، و”اتّجاهات وتحديات تطوير أسواق رأس المال”، و”ما وراء أسواق رأس المال: الأدوات والتكنولوجيا والتآزر”، “الوساطة المالية: التحديات وفرص الأعمال”، “البنية التحتية قبل وبعد التجارة: محرك أم مرساة”، “الإستدامة وعلاقات المستثمرين”.

حيث شارك السيد سعد علاونة مدير دائرة الإدراج في البورصة كمتحدث في الحلقة النقاشية الخاصة بالإستدامة وعلاقات المستثمرين، حيث أستعرض جهود بورصة عمان بنشر ثقافة الإستدامة في سوق رأس المال وإجراءاتها خلال السنوات الماضية من خلال العديد من الإجراءات كان آخرها إلزام البورصة للشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 بإصدار تقارير الإستدامة إبتداءً من عام 2022، وفقًا للمبادئ والمعايير العالمية GRI وذلك تمهيدًا لتطبيقه على بقية الشركات المدرجة تدريجيًا في السنوات المقبلة، حيث قامت بوصة عمان بتنظيم عدد من الندوات لمسؤولي هذه الشركات وعقد دورات تدريبية لموظفي البورصة بهدف التعريف بأهمية إصدار تقارير الإستدامة من قبل الشركات، وكيفية إعداد تلك التقارير وفقًا لأحدث المعايير العالمية ذات العلاقة. وكذلك إلزام الشركات العشرين الكبرى بإنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين لأهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل ثنائية فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الإعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل المعلومات والآراء من وإلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين و الوصول الى تسعير عادل لأسهم الشركة.

كما تم خلال إجتماع مجلس إدارة إتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية FEAS قبول أعضاء جُدد في الاتحاد حيث تمت الموافقة على إنضمام شركة نظام التداول العالمي International Trading System كعضو كامل ومجموعة سويس كوانت swissQuant Group AG كعضو منتسب في الإتحاد.

وتجدر الإشارة بأن إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS قد تأسس في 16 مايو 1995 ويضم 12 عضوًا مؤسسًا. الغرض منه هو المساهمة في التعاون والتنمية والدعم وتعزيز أسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).