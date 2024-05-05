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جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي الذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي الذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا ممثلة بالأستاذ الدكتور محمد بني يونس عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة فيلادلفيا يوم الاثنين الموافق 29/4/2024، بفعاليات الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي في الأردن والذي عُقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا. 

ويأتي هذا المؤتمر من أجل تحسين وتطوير البحث العلمي ومخرجاته، والسعي دومًا إلى توحيد الجهود مع الجامعات والمؤسسات العلمية المعنية بالبحث العلمي ومشاريع التميز والإبداع.

وقد عقد المؤتمر بمشاركة العميد الركن حمود أبو هزيم مدير وحدة الدراسات والتنبؤ في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والمهندس رامي الوردات من المركز الأردني للتصميم والتطوير والدكتور عامر جبارين مدير حوكمة قطاع المياه.

وفي ختام الملتقى تم تشكيل فرق مصغرة من الحضور لمناقشة المعوقات والتوصيات التي من شأنها تطوير التعاون البحثي بين الجامعات والاستفادة من الفرص المتوافرة لديها. 

وأثنى الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا على هذه المشاركة مع جامعة عريقة تساهم في رفد البحث العلمي والابتكار للنهوض في الجامعة.


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