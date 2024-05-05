جامعة فيلادلفيا تنظم مؤتمرها الدولي الهندسي الحادي والعشرين  

وطنا اليوم:تنظم جامعة فيلادلفيا وبشكل منتظم منذ العام 2001 مؤتمرها الدولي الهندسي للإشارات والنظم والاجهزة (IEEE-SSD2024) بالتعاون مع جامعتي كيمنتس ولايبزج الألمانيتين وجامعة صفاقس التونسية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبإشراف من المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات(IEEE) . واستضافت جامعة تشك الدولية في اربيل/ إقليم كردستان (العراق) النسخة الحادية والعشرين من المؤتمر الدولي الهندسي للإشارات والنظم والاجهزة (IEEE-SSD2024) خلال الفترة 22-25 نيسان 2024.

يتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي هندسة التحكم والأتمتة، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هندسة الأجهزة و المجسات. لقد بلغ عدد البحوث المقدمة للمؤتمر (171) بحثاً شارك في تقديمها (534) باحثاُ من (23) دولة، حيث تم قبول (135) بحثاً تم مناقشتها في (25) جلسة بحثية و (6) جلسات عامة مدعوة و (12) جلسة متخصصة مدعوة بالإضافة الى جلستي الافتتاح والختام. علماً بأن البحوث التي تناقش في المؤتمر هي مفهرسة في قاعد البيانات العالمية سكوبس. كما نظم المؤتمر مسابقة بحثية لطلبة الدكتوراه حيث يقدم المتسابق بحثه خلال ثلاثة دقائق امام لجنة علمية من المتخصصين لاختيار الفائزين الثلاثة ومنحهم الجوائز.

وقد أثني معالي الدكتور ادريس هادي رئيس مجلس أمناء جامعة تشك الدولية وكذلك الاستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي رئيس الجامعة على جهود الجامعات المنظمة للمؤتمر عبر السنوات وخاصة جامعة فيلادلفيا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح، وقد شارك من جامعة فيلادلفيا كل من الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي رئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور محمد بني يونس عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ورئيس مؤتمر التحكم والاتمتة.

حصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا على جائزتين، حيث حصل البحث المقدم من الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي والدكتور احمد المحاسنة والطالب عبدالله السعودي على الجائزة الأولى كأفضل بحث في مسار التحكم والأتمتة، فيما حصل البحث المقدم من الاستاذ الدكتور قدري حمارشة على الجائزة الثانية في مسار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم الاعلان بان النسخة القادمة من المؤتمر الدولي الهندسي (SSD2025) ستعقد في مدينة المونستير التونسية خلال شهر شباط/فبراير 2025، فيما ستعقد نسخة (SSD2026) في مدينة كاتانيا الايطالية خلال شهر اذار/مارس 2027.