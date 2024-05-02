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عمان الاهلية تشارك بملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية

منذ 19 ثانية
عمان الاهلية تشارك بملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور محمد دباغية في” ملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية” الذي عقد في جامعة الزيتونة الاردنية برعاية الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة – رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
حيث أقامت عمادة الدراسات العليا في جامعة الزيتونة الأردنية يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024 الملتقى بعنوان: الدراسات العليا في الجامعات الأردنية: الواقع والتحديات ، بمشاركة واسعة من عمداء كليات الدراسات العليا في الجامعات الاردنية .
وقد تم مناقشة عدة محاور في الملتقى تضمنت:

· التحديثات للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.

· إمكانية استحداث برامج دراسات عليا تقنية وتطبيقية ومدى جاهزية البنية التحتية في الجامعات الأردنية لاستقبال طلبة دراسات عليا في برامج تقنية.

· التشاركية في برامج الدراسات العليا بين الجامعات الأردنية.

· مخرجات التعلم لبرامج الدراسات العليا.


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