عمان الاهلية تشارك بأعمال الملتقى العربي 29 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات العربية

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات في اعمال الملتقى العربي التاسع والعشرين لتبادل فرص التدريب بين الجامعات العربية بإستضافة جامعة أربيل التقنية في إقليم كردستان في جمهورية العراق خلال الفترة ٢٧-٣٠ أبريل ٢٠٢٤م.

وقد حضر حفل افتتاح الملتقى السيد نائب وزيرالتعليم العالي في إقليم كردستان والسيد محافظ أربيل والاستاذ الدكتور إدريس محمد طاهر رئيس جامعة أربيل التقنية والأستاذ الدكتور فواز أحمد الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي وعدد من رؤساء الجامعات في كردستان وعدد من رؤساء الجامعات العربية.

ويعد هذا الملتقى من الأنشطة الرئيسة والأساسية للمجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية والذي ينظم سنوياً لتبادل فرص التدريب بين الجامعات والمؤسسات العربية وتوسيع أطر التعاون المشتركة بين الجامعات.

وقد شارك في الملتقى ممثلين عن الجامعات والمؤسسات العربية والروسية والماليزية والتي بلغ عددها ٦٥ جامعة ومعهد ومؤسسة تمثل ١٣ دولة وهي (الأردن، العراق، فلسطين، مصر، عُمان، الأمارات، ليبيا، ماليزيا، روسيا، اليمن، لبنان، سوريا، المغرب) حيث تم تبادل ما يقارب ١٢٠٠ فرصة تدريبية سوف يجري تنفيذها فعلياً في صيف العام الحالي ٢٠٢٤