العرموطي يلملم أوراقه ويستعد لمغادرة مجلس النواب

وطنا اليوم:يستعد النائب صالح العرموطي لمغادرة مجلس النواب، حيث نشر صورة له بين أوراقه وملفاته ومذكراته في المجلس، فيما وتدل الصورة على عدم نية العرموطي بالترشح في الانتخابات القادمة.

وتاليا ما نشره العرموطي:

الاخوة الافاضل والاخوات الفضليات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : أحمد الله إليكم

فهذا قرآني وسجادة صلاتي واوراقي وملفاتي ومذكراتي في مجلس النواب تضمن اكثر من ١٦٣ سؤالا رقابيا و٢٤ استجوابا للحكومة بالاضافة الى تقديم مقترحاتي ضمن كتلتي كتلة الاصلاح النيابية وبعض الزملاء النواب لتعديل التشريعات سندا لأحكام المادة ٩٥ من الدستور وهذه المقترحات هي ما يلي:

١- اقتراح مشروع قانون إلغاء وإبطال اتفاقية وادي عربة

٢- اقتراح مشروع بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية

٣-اقتراح مشروع بتعديل قانون منع الارهاب

٤- اقتراح مشروع بتعديل قانون استقلال القضاء

٦- طلب تعديل النظام الدخلي لمجلس النواب

٧- اقتراح مشروع تعديل قانون العقوبات

٨- اقتراح مشروع قانون محكمة امن الدولة

٩- اقتراح مشروع قانون تسليم المجرمين 1927

١٠- اقتراح مشروع قانون الاتصالات

١١- اقتراح مشروع قانون الانتخابات

١٢- اقتراح مشروع قانون الاتصالات (حظر المواقع الاباحية)

١٣ – اقتراح مشروع قانون منع الجرائم.

وتابع في منشوره:” احتفظ بهذا كله والذي سبق ان احطتكم علما بكل تفاصيله سواء تحت القبة أو ما نشر عبر وسائل الاعلام لاطلاع الكافة والاجيال القادمة والحمد والشكر لله الذي أعانني على حمل المسؤولية فقد اديت الامانة وأوصلت الرسالة..”

دمتم ودام الاردن وطنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن