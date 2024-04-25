وفد من سلطنة عمان يزور جامعة الزرقاء لبحث التعاون الاكاديمي و الثقافي

وطنا اليوم– زار وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار العمانية، اليوم الأربعاء، جامعة الزرقاء للإطلاع على تخصصات الجامعة ومرافقها، وبحث سبل التعاون المشترك والتعاون والتبادل الأكاديمي والثقافي.

وضم الوفد، الذي أستقبله رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ونوابه وعدد من العمداء، مدير دائرة الإعتراف ومعادلة المؤهلات النصر بن ناصر الرقيشي، ورئيس قسم الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي عبد الله بن سالم البادي، والسكرتير الأول/القائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عمان في الأردن سالم الوهيبي، وعبدالله عبيدات من الملحقية الثقافية العمانية.

وقدم الرمحي نبذة عن مسيرة الجامعة والكليات والتخصصات التي تضمها، والإنجازات والمشاريع التي حققتها والتطور التكنولوجي الذي تواكبه، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

وأكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة تطويرها في شتى المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على دور التعاون الأكاديمي في تعزيز التفاهم وتبادل الثقافات بين الشعبين.

وأشاد أعضاء الوفد الزائر بالمستوى المتميز الذي تشهده الجامعة، والمشاريع الريادية والمستوى التقني ومواكبتها للتطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.

يشار إلى أن جامعة الزرقاء تعد حاضنة للعديد من الطلبة من مختلف أنحاء العالم والوطن العربي، حيث يدرس فيها العديد من الطلبة العمانيين بمختلف تخصصاتها خاصة تخصصات كلية العلوم التربوية.

وفي نهاية الزيارة، قدم الرمحي الدروع التقديرية لأعضاء الوفد العماني.