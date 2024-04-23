وفد عُماني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يزورعمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

وطنا اليوم-استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، ضم مدير دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات السيد النصر بن ناصر الرقيشي ورئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي السيد عبدالله بن سالم البادي، ذلك بحضور السكرتير الأول القائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عُمان في الأردن السيد سالم الوهيبي.

وأكد حمدان خلال اللقاء، الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ومدير القبول والتسجيل السيد محمد القعقاع، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة تطويرها في شتى المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين الشقيقين.

وأعرب عن امتنانه للعلاقات الثنائية القوية بين الأردن وسلطنة عمان، مؤكداً على دور التعاون الأكاديمي في تعزيز التفاهم وتبادل الثقافات بين الشعبين.

من جانبه أكد سعادة السيد النصر بن ناصر الرقيشي على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف هذا التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء تمت مناقشة القضايا المتعلقة بدراسة الطلبة العُمانيين في مختلف البرامج والدرجات العلمية في الجامعة.

واشتمل اللقاء على عرض تفصيلي قدمه الدكتور السعود عن الجامعة منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، اشتمل خطتها الاستراتيجية ورؤيتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية.

وبين أن “عمان الأهلية” حجزت مؤخراً موقعها بين أفضل جامعات العالم في ثلاثة تخصصات حسب تصنيف كيو أس العالمي للحقول العلمية وهي تخصصات إدارة الضيافة والترفيه وجاءت بالمرتبة 101-150 على العالم، وتخصصات الفنون والعلوم الإنسانية وجاءت بالمرتبة 451-500 على العالم، وتخصصات علم الحاسوب ونظم المعلومات وجاءت بالمرتبة 651-700 على العالم.

وتم اصطحاب الوفد في جولة على بعض مرافق الجامعة ومنها كلية طب الأسنان حيث كان في استقبالهم عميد الكلية الأستاذ الدكتور يزن حسونة للتعرف على مرافق الكلية وبرامجها الأكاديمية والتدريبية، وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الجامعة درع الجامعة التذكاري للوفد الزائر تقديراً لزيارتهم الهامة.