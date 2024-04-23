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جامعتا البترا والقدس المفتوحة الفلسطينية تبحثان سبل التعاون

23 أبريل 2024
جامعتا البترا والقدس المفتوحة الفلسطينية تبحثان سبل التعاون

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وفدًا من جامعة القدس المفتوحة الفلسطينية، وذلك خلال زيارة الوفد إلى الجامعة لبحث سبل التعاون بين الجامعتين، وأكد عبد الرحيم اهتمام جامعة البترا بتعزيز العلاقات والشراكة مع الجامعات الفلسطينية الشقيقة.
وضم وفد جامعة القدس المفتوحة عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور زاهر حنني، ومساعد عميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية الدكتور رائد نمر يعقوب، والدكتور عبد الرحيم غانم، وحضر اللقاء من جامعة البترا مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور.
كما اجتمع مدير مكتب التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا في جامعة البترا الدكتور علي المقوسي، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور بوفد جامعة القدس المفتوحة، وبحث الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجامعتين، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث المشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.


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