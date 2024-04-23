بدء دورة اضطرابات النطق واللغة في اليرموك

وطنا اليوم – بدأت في عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك دورة تدريبية بعنوان :”اضطرابات النطق واللغة”، والتي ينظمها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وتقدمها أخصائية النطق واللغة من المجتمع المحلي بثينة بني سعيد، بمشاركة 40 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات.

وتتناول الدورة التي تشرف عليها المدربة بثينة بني سعد بمشاركة اربعين طالباً من الجامعة عدة محاور تناقش موضوعات: المراحل الطبيعية لتطور النطق واللغة عند الأطفال، وأنواع اضطرابات التواصل، واضطرابات النطق والسمع وأسبابهما، واستراتيجيات العلاج، كما تتناول محور اضطرابات التواصل ذات المنشأ العصبي.

واوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي إن هذه الدورات تساهم في اكساب الطلبة مهارات الإتصال مع الفئات الاجتماعية المختلفة باقتدار ومعرفة لطبيعة بعض الشرائح الاجتماعية من الذين يعانون صعوبة في النطق.

واكد ان هذه الدورة التي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المجانية التي تعكف العمادة على عقدها تباعاً، ترجمة لحرصها على تنفيذ استراتيجية العمادة بتنفيذ الأنشطة اللامنهجية الهادفة إلى صقل مهارات الطلبة وإثراء معارفهم في مختلف مجالات العلم والمعرفة، وإعدادهم للانخراط في سوق العمل مسلحين بالشهادة الجامعية، والقدرات والمهارات التي تمكنهم من القيام بأداء دورهم المجتمعي والوطني.

وأشار مدير دائرة الخدمات الطلابية/ مشرف مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين مهند هناندة، إلى وجود إقبال كبير من الطلبة على المشاركة في هذه الدورات، فيما يتم اختيار عدد معين من الطلبة وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وحضر افتتاح الدورة التي تستمر حتى نهاية الفصل الثاني أخصائي الإرشاد الوظيفي في المكتب أحمد تلاحمة، ومنسق الدورات التدريبية في المكتب محمد الناصر.