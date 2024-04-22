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جامعة فيلادلفيا تتصدر قائمة الجامعات الخاصة وفق تصنيف UNIRANKS

منذ 29 ثانية
جامعة فيلادلفيا تتصدر قائمة الجامعات الخاصة وفق تصنيف UNIRANKS

وطنا اليوم:تصدّرت جامعة فيلادلفيا قائمة الجامعات الخاصة في الأردن وفقاً لتصنيف UNIRANKS، حيث حازت على المرتبة الأولى بين نظيراتها الخاصة، والخامسة على مستوى الجامعات الأردنية ككل، سواء الحكومية أو الخاصة. وفي إنجاز يعكس مكانتها الأكاديمية المرموقة، منحت جامعة فيلادلفيا لقب “جامعة النخبة الذهبية” من UNIRANKS، مما يضعها في مقدمة الجامعات الأردنية الخاصة، وثانياً بعد الجامعة الأردنية على مستوى الجامعات الحكومية.
تُعتبر هذه الجائزة تكريماً للتميز الأكاديمي وجودة المرافق والاهتمام برفاهية الطلاب. ومن الجدير بالذكر أن عدد الجامعات التي نالت هذه الجائزة العالمية لا يتجاوز 420 جامعة، تضمنت 253 جامعة أميركية و97 أوروبية، بينما حظيت 11 جامعة عربية فقط بهذا التقدير.
على الصعيد العالمي، تحتل جامعة فيلادلفيا مرتبة متقدمة، في حين أنها تلقت شهادة التميز خلال مراسم تسليم قادها الدكتور عبدالله محمد الجراح، رئيس الجامعة، الذي استقبل وفدًا من مؤسسة يونيرانكس برئاسة مجدي أبو الحاج، المدير الإقليمي للمؤسسة.
عربياً، حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً، حيث ارتفعت مرتبتين عن العام السابق لتحتل المركز الـ42، بينما صعدت 51 مرتبة في التصنيف الآسيوي لتصل إلى المرتبة 603 وفقاً لتصنيف UNIRANKS- Elite University Ranking 2024.
يستند تصنيف UNIRANKS إلى معايير عالمية تقيم القدرة الأكاديمية، كفاءة التوظيف، البيئة الجامعية، وجودة المرافق والخدمات المقدمة للطلاب. وتم التقييم لهذا العام استنادًا إلى بيانات موثقة من 37 ألف جامعة عالمية، شمل التصنيف 14 ألفاً منها وفقًا لمئات المعايير التقييمية وملايين السجلات الأكاديمية، ما يجعل محرك يونيرانكس الأكثر شمولية على مستوى العالم.


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