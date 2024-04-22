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رئاسة جامعة البترا تشارك في أعمال مؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم في بيروت

منذ 13 ثانية
رئاسة جامعة البترا تشارك في أعمال مؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم في بيروت

وطنا اليوم:شارك المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في أعمال مؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم المنعقد في بيروت، للبحث في قضايا التعليم العالي في الوطن العربي.

حيث تم استعراض دراسة قدمتها جامعة البترا بعنوان: “توظيف التحول الرقمي في جامعة البترا: الوضع الحالي والخطط المستقبلية”، وأجريت الدراسة على ثلاثمائة وخمسين طالبًا من طلبة الجامعة بهدف قياس استعدادهم للتحول الرقمي، في جميع العمليات الإدارية والتعليمية في الجامعة.
وتضمن المؤتمر تقديم اثنتي عشرة ورقة بحثية من باحثين من مختلف دول العالم، علما بأن الجامعة تدعم هذا المؤتمر الذي يركز على قضايا التعليم العالي في الوطن العربي، ويتم نشر البحوث في فصول كتاب يصدر عن مؤسسة: “SPRINGER NATURE”.


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