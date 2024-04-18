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وزير الخارجية: غزة تتضور جوعا وهو من صنع الحكومة الإسرائيلية

18 أبريل 2024
وزير الخارجية: غزة تتضور جوعا وهو من صنع الحكومة الإسرائيلية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، إن غزة تتضور جوعا حيث يواجه سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون شخص خطر المجاعة، وهي من صنع الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم التجويع كسلاح منتكهة بذلك القانون الدولي.

وأضاف الصفدي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن أونروا عصب الجهود الإنسانية في غزة لكن إسرائيل تريد تحطيمها، ولا تريد لها أن تقوم بدورها، مشيرا إلى أن الوكالة الأممية “تستحق دعمكم” لأنها وحدها تمتلك القدرة على مساعدة الفلسطينيين الجياع في غزة.


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