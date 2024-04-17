4 شروط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية بالانتخابات النيابية

وطنا اليوم:حددت التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة، 4 شروط لقبول أسم ورمز القائمة الحزبية.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإن الاسم والرمز لا يكون مخالفًا للدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الأدب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.

وكما أكدت أن لا يتضمن أسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن.

ولفتت إلى أن لا يكون مسجلًا مسبقًا لأيّ قائمة محلية أو عامة أو مسجلًا لاستخدامه من قبل الأحزاب السياسية، ما لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين مفوضي القوائم مودع لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.

ونوهت إلى أن لا يتم استخدام اسم المملكة الأردنية الهاشمية وشعار الدولة الرسمي أو اسم حكومتها أو أيّ من مؤسساتها العامة أو المسميات الملكية أو الصور الملكية.