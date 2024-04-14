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ازدحام كبير وتجمهرات بمنطقة مرج الحمام لمشاهدة شضايا الصاروخ الايراني التي تم اسقاطه بواسطة القوات المسلحه الاردنية

منذ ساعة واحدة
ازدحام كبير وتجمهرات بمنطقة مرج الحمام لمشاهدة شضايا الصاروخ الايراني التي تم اسقاطه بواسطة القوات المسلحه الاردنية


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