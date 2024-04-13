عمان الأهلية تتميز في تصنيف كيو أس العالمي للحقول العلمية…صور

وطنا اليوم-صدر في لندن يوم 10 نيسان 2024 تصنيف QS العالمي للجامعات حسب التخصص (Subject Ranking) للعام 2024، حيث حجزت جامعة عمان الأهلية موقعها بين أفضل جامعات العالم في ثلاثة تخصصات، من بينها اثنان لأول مرة.

حيث تم في هذه النسخة من التصنيف تسمية جامعة عمان الأهلية كواحدة من أفضل الجامعات في العالم لدراسة ثلاثة تخصصات وهي تخصصات إدارة الضيافة وجاءت بالمرتبة 101-150 على العالم، وتخصصات الفنون والعلوم الإنسانية وجاءت بالمرتبة 451-500 على العالم، وتخصصات علم الحاسوب ونظم المعلومات وجاءت بالمرتبة 651-700 على العالم.

وقد جاء ذلك حسب محلل التعليم العالي العالمي QS Quacquarelli Symonds، والذي يوفر تحليل مقارنات مستقل حول أداء أكثر من 16,400 برنامج جامعي فردي، يتم دراستها من قبل الطلبة في أكثر من 1500 جامعة في 96 دولة حول العالم.

وتستخدم QS خمسة مؤشرات رئيسية للحصول على نتائج تصنيف التخصص. منها مؤشر السمعة والتي تعتمد على استجابات أكثر من 240,000 صاحب عمل وأكاديمي لاستطلاعات QS، ومؤشر يقيس عدد الاقتباسات لكل ورقة بحثية ومؤشر H-Index لتأثير البحث والإنتاجية. ومؤشر آخر لقياس التعاون البحثي العالمي من خلال استخدام شبكة البحث الدولية (IRN). على مستوى الأردن هنالك 41 برنامجاً مصنفاً في 8 جامعات أردنية.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان جميع منتسبي الجامعة بتحقيق هذا الإنجاز النوعي مؤكداً حرص الجامعة على تطوير كافة البرامج الأكاديمية بما يحقق أهدافها في التنافسية العالمية من خلال تقديم تعليم نوعي بأعلى المعايير العالمية.

من جهته أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود أن الجامعة تعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية العالمية ضمن مجموعة من المؤشرات التي تسهم في تحقيق تطوير مستمر ومواكب لجميع التخصصات العلمية التي تطرحها، موضحاً أن دخول الجامعة ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في تخصصات إدارة الضيافة والتي تطرحها كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي في الجامعة تؤكد أن الجامعة تعمل ضمن أعلى معايير الجودة، حيث أسست هذه الكلية قبل ثلاثة أعوام فقط واليوم تنافس ضمن أفضل 150 جامعة في العالم، وهذا بفضل الخطط الدراسية العصرية والبنية التحتية الحديثة من مختبرات ومرافق، بالإضافة لكادر تدريسي وإداري مؤهل بأعلى المؤهلات العلمية والمهنية.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية صُنّفت ضمن أفضل 850 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف كيو أس العالمي العام الماضي وجاءت بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة وبالمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.