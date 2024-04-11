17 قتيلًا و40 جريحًا بحادث سير مروع في باكستان

وطنا اليوم:تسبب حادث مأساوي في باكستان بوفاة أكثر من 17 شخصا وإصابة 40 آخرون.

ووفقا لوسائل إعلام وقع الحادث مساء الأربعاء أثنالء توجه مجموعة من الأشخاص إلى مقام ديني بمناسبة عيد الفطر، حسب ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.

ووقع الحادث قرابة الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 17:00 ت غ) مساء الأربعاء في إقليم حَب في ولاية بلوشيستان.

وقال أحمد: “كانت الشاحنة تسير بسرعة فائقة وخرجت عن سيطرة السائق عند منعطف” وسقطت في واد في منطقة جبلية عند اقترابها من الموقع الديني، مضيفا أن “السائق قفز من الشاحنة ونجا”.

وأوضح أن الركاب هم “مصلّون انطلقوا من منطقة السند وكانوا في طريقهم إلى ضريح شاه نوراني في حب” جنوبي باكستان.

وأشار إلى أن “الحادث وقع على مسافة 170 كيلومترا من حب في منطقة وعرة ونقل الجرحى إلى كراتشي”.

وتحصد الحوادث المرورية الكثير من الضحايا في باكستان بسبب سوء حالة الطرق وعدم احترام قوانين السير والقيادة بشكل متهور.

وتنقل الحافلات والشاحنات الركاب بأعداد تفوق طاقتها أحيانا فيما وضع حزام الأمان ليس منتشرا.