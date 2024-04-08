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عمان الأهلية تختتم حملاتها الخيرية الرمضانية السنوية لدعم أبناء المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

8 أبريل 2024
عمان الأهلية تختتم حملاتها الخيرية الرمضانية السنوية لدعم أبناء المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الاهلية حملاتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك لدعم ومساندة الأسر العفيفة في محافظة بالبلقاء، والتي أقامتها عمادة شؤون الطلبة واللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع كلية فنون الطهي والضيافة.
حيث تم من خلال الحملة خلال الفترة 26-3 ولغاية 4-4-2024 توزيع الطرود الغذائية والجبنة على ما يزيد عن 500 أسرة عفيفة بالتعاون مع عدة مؤسسات واتحاد الجمعيات الخيرية وعدد من نشطاء الاجتماعين داخل المحافظة.
أما الجزء الثاني من الحملة فقد تم تخصيصها لكسوة الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر السعيد وتقديم إفطارات رمضانية لهم على مدار أربعة أيام بوجبات مميزة من كلية فنون الطهي والضيافة وقد بلغ عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 500 طفل يتيم.
وقد أعرب الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع عن شكره لإدارة الجامعة ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على الدعم المتواصل لخدمة المجتمع المحلي.


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