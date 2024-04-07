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رئيس جامعة البترا يرعى الحملة الرمضانية لنادي موظفي جامعة البترا

7 أبريل 2024
رئيس جامعة البترا يرعى الحملة الرمضانية لنادي موظفي جامعة البترا

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إطلاق حملة نادي الجامعة الخيرية لشهر رمضان، تضمنت توزيع طرود على مراكز رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور اياد الملاح و ممثلين عن الجمعيات.
وشملت الحملة هذا العام توزيع طرود على عشر جمعيات ومؤسسات عاملة في مجال رعاية الأيتام، والأعمال الخيرية.
وألقى رئيس جمعية المقابلين عرفات الدعجة كلمة باسم مراكز رعاية الأيتام، عبر فيها عن شكره لرئاسة الجامعة وكادرها التدريسي و الإداري على هذه الأعمال الخيرية التي تقدمها الجامعة خدمة للمجتمع المحلى .
وقدم نادي شباب العودة درعًا تكريميًّا لرئيس الجامعة تعبيراً عن تقديرهم لجهود جامعة البترا في تقديم المساعدة لأبنائهم الأيتام.
يذكر أن نادي جامعة البترا يعد من المراكز الفعالة في خدمة المجتمع المحلي، ودعم مراكز الأيتام.


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