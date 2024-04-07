جامعة فيلادلفيا تكرم الطالب السيد أحمد عبده لمشاركته في مسابقة مقرىء الطلبة الوافدين

وطنا اليوم:كرمت عمادة شؤون الطلبة الطالب السيد أحمد أحمد عبده تخصص الصيدلة لمشاركته في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الثانية 2024 والتي أقامتها وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العليمي، حيث وصل الطالب إلى مراحل متقدمة في المسابقة ، وشكر الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة الجهود الكبيرة المبذولة من الطالب وتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح .

وقال الكفاوين إن جامعة فيلادلفيا تولي العناية والتكريم للطلبة المتفوقين في الأنشطة الطلابية المختلفة وتفتخر بأدائهم المتميز وأن الجامعة تؤمن بأهمية عملية البناء الشامل للطالب الجامعي والتي تشتمل إعداده الأكاديمي وتوفر اكتساب المهارات وتعزيز البناء النفسي والاجتماعي للطالب لكي يكون للجامعة دور في خدمة المجتمع ومساهمة خريجيها في عملية التقدم والتنمية الوطنية .

وفي الختام قام عميد شؤون الطلبة بتقديم هدية الجامعة التذكارية، وشهادة شكر وتقدير