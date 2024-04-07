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فيلادلفيا تقيم إفطارين للأيتام في رمضان

7 أبريل 2024
فيلادلفيا تقيم إفطارين للأيتام في رمضان

وطنا اليوم:انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية المشهودة والموصولة لجامعة فيلادلفيا ؛ أقامت اللجنة الاجتماعية في قسم اللغة العربية بالتعاون مع طلبة مساق العمل التطوعي في قسم العلوم الإنسانية ، إفطارين رمضانيين للأطفال الأيتام وقدّمت لهم كسوة العيد .
الإفطار الأول تمت إقامته في نادي الأقصى بمخيم سوف ، لأطفال مخيمي سوف وغزة . و الإفطار الثاني تمت إقامته في ديوان أبناء الشمال ، بالتعاون مع جمعية البيان للأيتام في منطقة طبربور .
واشتمل الإفطاران على فقرات رياضية ومسرحية وترفيهية للأطفال . ومما يجدر ذكره أن هذين الإفطارين يندرجان ضمن مبادرة (فيلادلفيا الخير ) التي أطلقهما قسم اللغة العربية العام الماضي ، بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب الأيتام في هذا الشهر الفضيل ، وتعبيرا عن ضرورة تكريمهم ، فضلا عن توثيق أواصر التعاون مع أبناء المجتمع المحلي .


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