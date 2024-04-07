بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تراشق تصريحات بين مسؤولي الكيان بعد دعس متظاهرين في تل أبيب

7 أبريل 2024
تراشق تصريحات بين مسؤولي الكيان بعد دعس متظاهرين في تل أبيب

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث العبرية بإصابة 5 متظاهرين إثر دعسهم خلال مظاهرات تطالب بانتخابات مبكرة وبصفقة تبادل عاجلة.
وقال رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ إن حادثة دعس المتظاهرين خطيرة للغاية و”أدينها بشدة”.
واعتبر الوزير في مجلس حرب الاحتلال بيني غانتس أن دعس المتظاهرين في تل أبيب أمر مروع.
فيما اعتبر الوزير المستقيل من حكومة الاحتلال غدعون ساعر أن حادثة الدهس الليلة في تل أبيب جريمة كراهية واضحة وخطيرة.
وبالنسبة لسوعر، حادثة الدعس تمثل علامة أخرى على تدهور مجتمع كيان الاحتلال.
وبدور اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن حادثة الدعس كانت نتيجة مباشرة للتحريض القادم من الحكومة وآلة السم.
في حين، يتواصل الغضب العارم في شوارع تل أبيب، وذلك مع علو أصوات تطالب بإسقاط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإقالة حكومته وعقد صفقة تبادل فورية.
وتظاهر الآلاف في تل أبيب تنديدا بمماطلة حكومة الاحتلال بعقد صفقة تبادل، وذلك مع دخول العدوان على غزة لليوم الثالث والثمانين بعد المئة.
وقرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، تظاهر آلاف الإسرائيليين وطالبوا بمحاسبته وإقالته، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفي حيفا، “تظاهر قرابة 8 آلاف شخص عند مفترق حوريف، وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة”، وفق “يديعوت أحرونوت”.
كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو، في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:11

صدى الشعب تقيم حفل افطار للعاملين فيها

16:53

السجن لرئيس لجنة الزكاة بتهمة التزوير والتلاعب بالوصولات

16:45

الحسنات : انخفاض نسب الطلاق في الاردن منذ حرب غزة

16:34

تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان والإخلال بالتمثيل الثلاثي.!

16:31

الأردن يُسير أكبر قافلة مساعدات برية للأهل في غزة

15:54

تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء قبل نهاية نيسان

15:41

الملك يتلقى دعوة من العاهل البحريني لحضور القمة العربية أيار المقبل

15:36

أورنج الأردن والحسين التقنية تبرمان اتفاقية لتمكين الطلاب تكنولوجياً وتأهيلهم لسوق العمل

15:34

السكري الان هو مرض شرايين وليس فقط ارتفاع في سكر الدم!

15:27

الإتصالات : تركيب معيدات البث دون موافقة مسبقة يُعد مخالفاً للقانون

15:18

أمطار متوقعة وبرودة لافتة في أول أيام العيد

15:13

“تنافسوا للخير” فعالية يطلقها صندوق الأمان تزامناً مع يوم اليتيم العربي

وفيات
وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024