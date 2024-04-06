بيان صادر عن جمعية المتقاعدين العسكريين لبني حميده/ لواء ذيبان

وطنا اليوم – أصدرت جمعية المتقاعدين العسكريين لبني حميده/ لواء ذيبان بياناً رفعت فيه لمقام صاحب الجلالة الهاشميه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أسمى أيات الولاء والانتماء والاخلاص ولثرى الأردن الطهور ، وأكدوا أنهم على العهد مع الوطن وجهود قائده في سبيل وقف الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة وايصال المساعدات الأنسانية لأهلنا هناك وإقامة الدولة الفلسطينية وتمكين الأشقاء من العيش بكرامة وحرية من الاحتلال. وقالوا أننا نرفض كافة الاساءات التي يتعرض لها هذا الوطن وقيادته الهاشميه ويبقى ولائنا وانتمائنا الاكيد للقيادة الهاشميه الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الامين سمو الامير الحسين حفظهما الله ورعاهما.

وفيما يلي نص البيان:

١. نرفع لمقام صاحب الجلالة الهاشميه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أسمى أيات الولاء والانتماء والاخلاص ولثرى الاردن الطهور معاهدين الله جل في علاه ان نكون الجند الاوفياء ونقدم ارواحنا ودمائنا فداء للعرش الهاشمي ودفاعا عن وطننا الغالي ونبتهل الى الله ان يحفظ مليكنا المفدى وولي عهده الامين ويسدد على طريق الخير خطاهما وان يحفظ اردننا من عاديات الزمن ليبقى واحة أمن وأمان وأستقرار والوقوف مع اهلنا في فلسطين وغزة لا ينبغي ان يتحول إلى طعن في خاصرة الوطن والتهجم على الأجهزة العسكرية والأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على الدولة وقيادتها. نحن نرفض هذه الاعتداءات اللفظية والسلوكية ونرفض التحريض عليها جملة وتفصيلا. ونؤكد وقوفنا مع اهلنا واخوتنا في غزة. الموقف الأردني قيادة وحكومة وشعبا متقدم على كل ما سواه وما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللأشقاء الفلسطينيين لم يقدمه احد، لذلك على من يحرض ان يتذكر اختلاط دماء الشهداء من هنا، من العشائر الأردنية التي بنت مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية على مر قرن من الزمان ومن فلسطين العزيزة التي ضحت بآلاف الشهداء من اجل الاستقلال والانعتاق من نير الاحتلال البغيض. سنبقى هكذا ملتحمي الدم والمصير ولن نقبل انحراف البوصلة عن الهدف الأساسي وهو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في فلسطين وعاصمتها القدس.

نحن على العهد مع الوطن وجهود قائده في سبيل وقف الإبادة الجماعية ضد اهلنا في غزة وايصال المساعدات الأنسانية لاهلنا هناك وإقامة الدولة الفلسطينية وتمكين الأشقاء من العيش بكرامة وحرية من الاحتلال.

٢. نرفض كافة الاساءات التي يتعرض لها هذا الوطن وقيادته الهاشميه ويبقى ولائنا وانتمائنا الاكيد للقيادة الهاشميه الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الامين سمو الامير الحسين حفظهما الله ورعاهما ونناشد بدعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنيه ونعي ما يدور حولنا من أحداث اقليميه واننا في جمعية المتقاعدين العسكريين بني حميده لواء ذيبان نقف صفا واحد وهي جزء من ابناء هذا اللواء الاشم وقبيلة بني حميده السياح الاشاوس بكل قوة وحزم لكل من يحاول اثارة الفتنه والاساءة لقيادتنا الهاشميه ونؤكد اننا مصممون على بقاء النسيج الاجتماعي في ابهى صوره ليبقى اردننا مستقر على مر الازمان وملاذا امنا لاهله وهو كذلك والحمد لله …

واننا نرفض كافة الاعمال الغير مسؤوله والتي تمس ممتلكات الوطن ومقدراته معلنيين الاستنكار الشديد لكافة التصرفات المخله بنظام الامن والاستقرار ..

ونرفض رفضا قاطعا الاساءة والاعتداء على رجال اجهزتنا الامنيه مهما كانت الظروف والمبررات وهم ابناؤونا واخواننا هم العين الساهره لراحتنا ونعتز ونفخر بهم ونشد على ايديهم وسنكون عونا لهم ونقف معهم في خندق واحد للتصدي لكل مما تسول له نفسه العبث والمساس بامن واستقرار هذا الوطن الذي نحمله في قلوبنا ونفديه بالمهج والارواح وبالغالي والنفيس . ولن نسمح لمن يحاول التخريب او التدمير اونقل الازمة الى داخل حدودنا وبهمة قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنيه واللحمة والثقة مع الشعب حيث ان الاساس متين والارض صلبه والقيادة فذه والشعب مدرك والمؤسسات المدنية والعسكرية مبصره والدوله دولة قانون ومؤسسات .

وسيبقى الاردن واحة امن في عيون اهله وعيون الاخرين ونموذجا حقيقيا لدولة القانون والمؤسيات ومثلا للانجازات و جهد موصول ومتراكم بذله ويبذله جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه وادام ملكه …

حمى الله اردننا الغالي

حمى الله مليكنا المفدى

حمى الله قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنيه

حمى الله شعبنا وابعد عنه الفتن

رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين لبني حميده/ لواء ذيبان

سلامه نهار الهروط