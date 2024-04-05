بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل.. ٢٠٠ ألف ادوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى

5 أبريل 2024
عاجل.. ٢٠٠ ألف ادوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى

وطنا اليوم _أدى صلاتي العشاء والتراويح الليلة في  المسجد الأقصى نحو ٢٠٠ ألف مصلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:35

الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد

04:30

قيادة هاشمية حكيمة ومواقف أردنية مشرفة وأرث مجتمعي مترابط أوراق بارزة تطيح بطموحات اصحاب الأجندات المسمومة

04:29

حوار ديمقراطي وطني
مسؤول ،،،

02:10

الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

00:21

اسرائيل توافق على مرور شاحنات الجيش الاردني المحملة بالمساعدات عبر اراضيها الى غزة

00:13

من الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم
النظام التراكمي لحروف البسملة

23:47

عاجل بتدخل مباشر من جلالة الملك والملكة وصول مرضى السرطان من غزة لاستكمال العلاج في الاردن

23:35

إيران توجّه رسالة لأمريكا بعد هجوم القنصلية وتتوعد إسرائيل

22:15

اختتام منافسات بطوله الشباب الرمضانيه لخماسيات كره القدم 2024

21:56

عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية

21:25

غارات إسرائيليّة على جنوب لبنان .. ومقتل ثلاثة وإصابة رابع

20:33

السعودية تستحوذ على 27% من إيرادات أشهر مطاعم أمريكانا

وفيات
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024