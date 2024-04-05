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عاجل.. ٢٠٠ ألف ادوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى
5 أبريل 2024
وطنا اليوم _أدى صلاتي العشاء والتراويح الليلة في المسجد الأقصى نحو ٢٠٠ ألف مصلي
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24 ساعة
04:35
الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد
04:30
قيادة هاشمية حكيمة ومواقف أردنية مشرفة وأرث مجتمعي مترابط أوراق بارزة تطيح بطموحات اصحاب الأجندات المسمومة
04:29
حوار ديمقراطي وطني
مسؤول ،،،
02:10
الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين
00:21
اسرائيل توافق على مرور شاحنات الجيش الاردني المحملة بالمساعدات عبر اراضيها الى غزة
00:13
من الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم
النظام التراكمي لحروف البسملة
23:47
عاجل بتدخل مباشر من جلالة الملك والملكة وصول مرضى السرطان من غزة لاستكمال العلاج في الاردن
23:35
إيران توجّه رسالة لأمريكا بعد هجوم القنصلية وتتوعد إسرائيل
22:15
اختتام منافسات بطوله الشباب الرمضانيه لخماسيات كره القدم 2024
21:56
عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية
21:25
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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شخصية و حوار
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