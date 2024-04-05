حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشد

وطنا اليوم:ينعى حزب إرادة بمزيد من الحزن والالم القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي أبوراشد الذي وافته المنيه اليوم

وقال الأمين العام المساعد لشؤون الشباب في حزب ارادة احمد البواعنة ان الفقيد نذر وقته لدعم الشباب والحركات الشبابية في الأردن، ضارباً النموذج الأروع في التزامه ونشاطه الحزبي وايمانه بمهمة العمل الحزبي من اجل النهوض بالوطن .

واشار البواعنة الى ان الفقيد أصبح أحد أبرز الوجوه الشابة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحركة الحزبية في الأردن ،كما امتاز بنشاطه الإعلامي في مجال التثقيف السياسي عبر منصته المعروفة باسم أكسجين.

وأننا في حزب ارادة اذ نشارك الزملاء في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصاب الجلل واهله وذويه ، وندعو الله العلي القدير ان يرحمه ويدخله فسيح جناته.وانا لله وانا اليه راجعون.