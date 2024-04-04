بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأعيان يقر 5 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

4 أبريل 2024
الأعيان يقر 5 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

وطنا اليوم:أقر مجلس الأعيان، 5 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس، مشروع قانون معدل لقانون السياحة مع توصية الحكومة بالعمل على إيجاد لجنة شاملة مختصة بترخيص المنشآت والرقابة عليها لتسهيل العمل خاصة المنشآت الفندقية، وترخيص المنشأة السياحية كوحدة واحدة دون تجزئة مرافقها بالترخيص.
ووافق المجلس على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي الذي يأتي إنفاذا للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي دعا الى مراجعة قانون التخطيط لسنة 1971، لضمان تكاملية الأدوار المسؤوليات والترابط مع تخطيط الموازنة والموارد.
وينظم مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان الذي أقره المجلس، الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
ووافق الأعيان على إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة، نظرا لعدم التزام شركة الكرك بمتطلبات الاتفاقية.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة الذي ينظم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، ويحدد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار “صفر”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024