حزب إرادة: يوم الأرض يؤكد ضرورة معاقبة الاحتلال على الانتهاكات والاضطهاد

وطنا اليوم-عمان – أكد حزب إرادة اليوم السبت، رفضه كل محاولات الإحتلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاقتلاع والتهويد في ذكرى “يوم الأرض” التي تصادف اليوم 30 آذار.

وقال الحزب في بيان له، أإن يوم الأرض هو تذكير بنضال الفلسطينيين ضد “الأبارتهايد” الإسرائيلي (نظام الفصل العنصري)، مؤكدا ضرورة معاقبة إسرائيل على الانتهاكات التي ترتكبها والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون، وعدم السماح للاحتلال الإفلات من العقاب.

ولفت البيان إلى أن “يوم الأرض الفلسطيني” يؤكد التزام كل أحرار العالم بعدم القبول بغير فلسطين وطنا للفلسطينين والمحافظة على كل شبر من فلسطين التاريخية من تهويد الاحتلال، والمطالبة بوقف الحرب الهمجية الاسرائيلية في قطاع غزة.

واشار حزب ارادة إلى انه وبالتزامن مع ذكرى يوم الأرض والحرب الإحتلال الهمجية ضد أبناء غزة فان الحزب يحذر من خطط تهويد المناطق الفلسطينية، وتهجير سكانه العرب وهي سياسات مرفوضة ومدانة قانونيا ودوليا.

ويؤكد الحزب حق الشعب الفلسطيني في التضامن والمقاومة والمسيرات الاحتجاجية ضد المحتل، للتعبير عن رفضهم للتوطين والقتل والتجويع، والإبادة الجماعية، إضافة إلى استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القتل والاعتقال ومصادرة أراضي الفلسطينيين.

وشدد حزب إرادة في “يوم الأرض”، على تجديد الإلتزام بمركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ضمن مبادئ الحزب الأساسية، مؤكدا عدم قبول أي حلول بديلة تستبدل حق الشعب الفلسطيني في كل شبر من أرضه.

ودعا الحزب إلى تحويل هذا اليوم إلى فعل نضالي في جميع أنحاء فلسطين، لكي لا يبقى مجرد ذكرى بل يكون محفزًا للتغيير والعمل الجاد نحو تحقيق العدالة والحرية، ووقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى شمال القطاع.

وجدد الحزب دعوته للمجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني والمحافظة على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال والتهجير ووقف بناء المستوطنات غير القانونية، وأهمية حماية حقوق الإنسان والعدالة الدولية معربا عن اعتزازه بالجهود الاستثنائية للأردن ملكا وحكومة وشعبا في التصدي لهذه المخططات.

كما دعا البيان جميع المؤسسات والأفراد المعنيين والناشطين الدوليين والمحليين إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، ودعمه في نضاله من أجل حقوقه الأساسية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه التاريخية.

يشار إلى أن يوم الأرض هو يوم للتذكر والتضامن والعمل الجاد، نؤكد به أننا سنظل ملتزمين بقضية فلسطين ونضالها حتى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.