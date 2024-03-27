بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

انخفاض القوة الشرائية.. نقيب “المطاعم”: انخفاض حركة المطاعم ومحال الحلويات ب”رمضان”

منذ 28 ثانية
انخفاض القوة الشرائية.. نقيب “المطاعم”: انخفاض حركة المطاعم ومحال الحلويات ب”رمضان”

وطنا اليوم_نقيب المطاعم: ” المطعم” لم يعد رفاهية لدى الأردنيين الانباط -غيداء الخالدي يكشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان الحركة الاقتصادية للمطاعم ومحلات الحلويات خلال المنتصف الاول من شهر رمضان لهذا العام خجولة وليست ضمن المستوى المتوقع ، ليبين انه كان من المتوقع بعد صرف رواتب الحكومة والضمان ان نتنعش الحركة الاقتصادية ، إلا ان ذلك لم يحدث سوى فرق بسيط في الحركة الاقتصادية للمطاعم ومحلات الحلويات.

واشار العواد الى أن الحركة الاقتصادية خلال شهر رمضان في العام الماضي كانت افضل بكثير من هذا العام مرحجا الى ان اسباب تراجع النشاط والاقبال على المطاعم تعود الى عدة اسباب ابرزها التضخم الموجود والذي يتراوح بين ٢٠- ٢٥٪؜ ،بالاضافة الى غلاء الاسعار الموجود، كما أن عدد كبير من المواطنين مديون بقروض للمؤسسات المالية والبنوك التجارية وخلال الأعوام الأخيرة ليترتب على المقترضين رسوم وفوائد إضافية لقاء تأجيل أقساطهم بسبب جائحة كورونا أو على خلفية رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.95% خلال شهر كانون الثاني 2024 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وشهد انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون أول الذي سبقه من عام 2023″. واستكمل العواد حديثه لجريدة الانباط أن المطعم لم يعد رفاهية لدى المواطنين ، فتكلفة طبخ الطعام للعائلة في المنزل،باتت افضل و توفر مصاريف اكثر على رب الاسرة من صرف المال على الطعام في المطاعم ، منوها ان الحرب على غزة أثرت على طبيعة حياة المواطننين ،اذا يخيم الحزن عليهم ليتغير ترتيب الأولويات لديهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:48

بتوجيهات ملكية سامية ايعاز من رئيس هيئة الأركان

00:25

مطالبات بـ شمول العفو العام للمعلومات الإئتمانية وتبييض سجلات الأفراد

23:45

الأمن العام يُقيم مأدبة إفطار لمدراء وقادة  الأمن والدفاع المدني والدرك السابقين

23:42

لليوم الرابع.. الأردنيون “يحاصرون سفارة الكيان” نصرة لغزة والمسجد الأقصى (شاهد)

23:25

العوران : حزب إرادة لا يتعامل مع ملف الشباب والمرأة على كتجميل سياسي… فيديو وصور

23:15

هواجس الأردنيين وواجب الدولة

22:49

الميثاق الوطني يقرر رسمياً المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة

22:04

السديري يقيم مأدبة افطار رمضانية لعدد من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين والشخصيات الأردنية

20:52

عشيرة النوايسة في الكرك تغيث كوادر مستشفى عدوان في غزه

20:43

ارتفاع عدد مسافري حدود العمري 39.5% في شهرين

20:21

الملك: الأردن وطن النخوة والكرامة والعالم يحترمه ويقدر مكانته

20:16

الأميرة غيداء طلال تلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات

وفيات
نعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم