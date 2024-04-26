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وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من الانسياق خلف الإعلانات الوهمية، وتدعو الجميع لمتابعة الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الموثّقة

كما حذرت الوزارة من شركات الحج الوهمية؛ وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج وتشكر السلطات العراقية لقبضها على المحتالين

27 أبريل 2024
وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من الانسياق خلف الإعلانات الوهمية، وتدعو الجميع لمتابعة الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الموثّقة

وطنا اليوم – حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة في الشقيقة المملكة العربية السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445/2024، والتي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها أو عبر منصة نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

وبين المصدر في بيانّ صحفي له اليوم أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات الشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.

وفي هذا الصدد تشيد وزارة الحج والعمرة، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري. كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة الغير نظامية. وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور

ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.

وتتابع الوزارة بشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالمساهمة في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح. وتهيب بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.

ولمزيد من المعلومات ومعرفة الشركات المعتمدة يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال الموحد من داخل المملكة: 1966 ومن خارج المملكة 966920002814+

 


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