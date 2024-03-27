رسمياً .. حماس ترفض مطالب الاحتلال بصفقة تبادل الأسرى

وطنا اليوم_قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، في تصريحات له، الثلاثاء إن مطالب الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة التبادل غير مقبولة.



وأضاف حمدان، أن الرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مرفوضة.



وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات.



وأكد حمدان أنه لن تكون هناك إدارة للاحتلال لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيا.