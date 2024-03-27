بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رسمياً .. حماس ترفض مطالب الاحتلال بصفقة تبادل الأسرى

منذ 19 ثانية
رسمياً .. حماس ترفض مطالب الاحتلال بصفقة تبادل الأسرى

وطنا اليوم_قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، في تصريحات له، الثلاثاء إن مطالب الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة التبادل غير مقبولة.

وأضاف حمدان، أن الرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مرفوضة.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات.

وأكد حمدان أنه لن تكون هناك إدارة للاحتلال لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:21

ليتوانيا.. لجنة تحقيق برلمانية تكشف حنث رئيس البلاد بقسمه وتكشف ملابسات قضية “المُخبر”

03:00

اعتصام حاشد في الرصيفة تنديدا بالابادة الجماعية في غزة ودعما للمقاومة

02:19

وزارة التنمية الاجتماعية تحل 36 جمعية وتدعو جميع الدائنين

00:34

معالي وزير الداخليه يقيم مادبه افطار لوزراء داخليه ومحافظين سابقين

00:21

عدم استقرار جوي وزخات من المطر في هذا الموعد

23:27

الدفاع المدني يخمد حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية في إربد

22:14

من جديد تنشط اعلانات لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك

21:32

مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

21:31

القهيوي : حزب إرادة يؤمن أن الأردنيين بمختلف فئاتهم لن يكونوا على هامش المشهد ومنهم ذوي الإعاقة

21:24

نعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمد

20:53

الميثاق الوطني يرحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بإيقاف الحرب على غزة

20:43

إطلاق الجولة الثانية من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة

وفيات
نعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم