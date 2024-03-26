الفوسفات: الهندية الأردنية للكيماويات تحصل على جائزة المجلس البريطاني للسلامة الدولية للعام 2023

وطنا اليوم:حصلت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، على الجائزة الدولية للسلامة والصحة المهنية للعام 2023 التي يمنحها المجلس البريطاني للسلامة الدولية.

وجاء حصول الشركة على الجائزة، لنهجها المستمر بالالتزام بأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتشمل الجائزة ضمن معاييرها تسجيل أقل معدل لإصابات العمل، بالإضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجالات الصحة والسلامة الصناعية، والتميز في التخطيط الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات: إن تحقيق هذ الجائزة الدولية يعكس حرص الشركة والشركات الحليفة والتابعة لها على الالتزام بالمعايير العالمية في جميع المجالات، بما فيها المتعلقة بالسلامة المهنية، وتوفير بيئة العمل المناسبة، والحفاظ كذلك على سلامة العاملين.

وأضاف إن الجائزة تشكل حافزا للشركة لمواصلة جهودها نحو الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات ومضاعفتها في مختلف مجالات العمل؛ وبما ينعكس على أداء الشركة وسمعتها وتنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور الذنيبات أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز مكانة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في السجل العالمي في مجال السلامة الصناعية، وما تتميز به من التزام في تطبيق إجراءات السلامة ومعاييرها وأنظمتها.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن تقدير الشركة لجميع العاملين لديها على التزامهم بمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا سعيها المستمر لتفعيل أحدث الأنظمة الخاصة في هذا المجال، وبما ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية في الشركة.

وكانت الشركة حصلت في وقت سابق على الميدالية الذهبية من منظمة الأسمدة العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية وإدارة البيئة، وعدد من الجوائز التقديرية العالمية في هذا المجال.