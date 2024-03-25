أورنج الأردن تفتح باب التسجيل للموسم الرابع في أكاديمية البرمجة في عدد من المحافظات



وطنا اليوم_

بعد النجاح الذي حققته أكاديمية البرمجة من أورنج في المحافظات، ستتمكن الشابات والشباب في محافظات إربد والبلقاء والزرقاء والعقبة من الانضمام إلى 360 طالبة وطالب من أبطال التغيير من خريجي أكاديميات البرمجة الذين تأهلوا للانطلاق برحلتهم في سوق العمل، وذلك مع إعلان أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل للموسم الرابع حتى 31 آذار 2024.



وبلغت نسبة توظيف خريجي الأكاديمية في المحافظات 80% بعد استكمالهم للبرنامج التدريبي على المهارات الحياتية والتقنية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من سمبلون، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتهدف الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية إلى تعزيز مهارات الشابات والشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم البرمجية على مدار برنامج يمتد على 7 أشهر.



ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال الرابط https://orangecodingacademy.com مع العلم بأنه يشترط للتسجيل أن يكون العمر بين 18-30 عاماً والالتزام بالتفرغ للتدريب بدوام كامل لمدة 7 أشهر.



ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية البرمجة من أورنج ظهرت إلى النور في حزيران 2019 لتكون بمثابة بوابة إلى المستقبل من خلال تدريب الشابات والشباب على أهم لغات البرمجة مع تدريب لمدة شهر واحد في إحدى شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز هذه المهارات المكتسبة