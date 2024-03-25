بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تفتح باب التسجيل للموسم الرابع في أكاديمية البرمجة في عدد من المحافظات

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن تفتح باب التسجيل للموسم الرابع في أكاديمية البرمجة في عدد من المحافظات


وطنا اليوم_
بعد النجاح الذي حققته أكاديمية البرمجة من أورنج في المحافظات، ستتمكن الشابات والشباب في محافظات إربد والبلقاء والزرقاء والعقبة من الانضمام إلى 360 طالبة وطالب من أبطال التغيير من خريجي أكاديميات البرمجة الذين تأهلوا للانطلاق برحلتهم في سوق العمل، وذلك مع إعلان أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل للموسم الرابع حتى 31 آذار 2024.

وبلغت نسبة توظيف خريجي الأكاديمية في المحافظات 80% بعد استكمالهم للبرنامج التدريبي على المهارات الحياتية والتقنية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من سمبلون، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية إلى تعزيز مهارات الشابات والشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم البرمجية على مدار برنامج يمتد على 7 أشهر.

ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال الرابط  https://orangecodingacademy.com مع العلم بأنه يشترط للتسجيل أن يكون العمر بين 18-30 عاماً والالتزام بالتفرغ للتدريب بدوام كامل لمدة 7 أشهر.

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية البرمجة من أورنج ظهرت إلى النور في حزيران 2019 لتكون بمثابة بوابة إلى المستقبل من خلال تدريب الشابات والشباب على أهم لغات البرمجة مع تدريب لمدة شهر واحد في إحدى شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز هذه المهارات المكتسبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:39

وزارة الاستثمار وشركة المدن الصناعية الاردنية تعقدان جلسة للتعريف بآلية الشراء والتَظَلُّم

23:37

هذا ما فعله رجال الأمن وقت الغروب

22:04

عدسة “وطنا اليوم” ترافق سلاح الجو الملكي في تنفيذ عملية إنزال مساعدات في شمال غزة

21:36

مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

20:52

ليفاندوفسكي مطلوب في الدوري السعودي بـ 100 مليون يورو

20:42

وزيري الخارجية والدفاع : إسرائيل لن توقف الحرب في غزة

20:30

الأردن يسير 73 شاحنة محملة بمساعدات غذائية جديدة إلى غزة

20:25

الاحتلال : أحبطنا تهريب أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية

20:19

مساعدات ألمانية وأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه

20:13

بن غفير: قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية

20:07

الأردنيون على موعد مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

20:03

الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024