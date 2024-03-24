جامعتا البترا والأسترالية في الكويت توقعان مذكرة تعاون

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا اتفاقية تعاون مع الجامعة الأسترالية في الكويت بهدف تبادل المعارف والخبرات الأكاديمية، والإدارية، والبحثية. ووقع الاتفاقية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ورئيس الجامعة الأسترالية في الكويت الأستاذ الدكتور عصام زعبلاوي، بحضور نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة الرئيس الدكتوره كنزة منصور.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء التعاون البحثي العلمي في المجالات المتعلقة بالأولويات البحثية، والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأوراق العلمية المنشورة وقواعد البيانات، بالإضافة إلى تبادل أعضاء الهيئة التدريسية لغرض البحث والتدريس والتعلم المشترك، وتبادل الطلبة وتدريبهم.

كما تتضمن الاتفاقية التعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، وتبادل أدوات وأنشطة قياس الأداء، والبيانات، والوثائق المتعلقة بالبرامج الأكاديمية، والعمليات الإدارية، والإنتاج البحثي، والخدمات الطلابية، للمساعدة في تطوير تقارير المقارنة المرجعية.