بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعتا البترا والأسترالية في الكويت توقعان مذكرة تعاون

منذ ثانيتين
جامعتا البترا والأسترالية في الكويت توقعان مذكرة تعاون

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا اتفاقية تعاون مع الجامعة الأسترالية في الكويت بهدف تبادل المعارف والخبرات الأكاديمية، والإدارية، والبحثية. ووقع الاتفاقية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ورئيس الجامعة الأسترالية في الكويت الأستاذ الدكتور عصام زعبلاوي، بحضور نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة الرئيس الدكتوره كنزة منصور.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء التعاون البحثي العلمي في المجالات المتعلقة بالأولويات البحثية، والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأوراق العلمية المنشورة وقواعد البيانات، بالإضافة إلى تبادل أعضاء الهيئة التدريسية لغرض البحث والتدريس والتعلم المشترك، وتبادل الطلبة وتدريبهم.
كما تتضمن الاتفاقية التعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، وتبادل أدوات وأنشطة قياس الأداء، والبيانات، والوثائق المتعلقة بالبرامج الأكاديمية، والعمليات الإدارية، والإنتاج البحثي، والخدمات الطلابية، للمساعدة في تطوير تقارير المقارنة المرجعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

نفاع: سأعمل جاهدا على إدخال رؤية وفكر حزب عزم إلى كل بيت اردني

16:31

انطلاق فعاليات الدوري الخماسي لكرة القدم للطلبة الوافدين

16:17

القوات المسلحة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

16:12

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء

15:57

مجموعة كابيتال بنك وتاليس يتعاونان في نشر الإصدار الفوري السحابي في الشرق الأوسط

15:35

الحكومة تقر مشروع قانون العفو العام ليشمل الإفراج عن 7355 نزيلا

15:28

استشهاد أردني بقصف إسرائيلي على غزة

15:21

الملك يؤكد لماكرون ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

15:16

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

15:14

مجزرة جديدة بحق الجوعى الصائمون عند دوار الكويت بغزة

15:07

غوتيريش: الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري

14:38

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستضيف المركز الوطني للأمن السيبراني في جلسة توعوية

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024