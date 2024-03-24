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طلبة آداب فيلادلفيا يستذكرون أستاذهم المناصرة بمناسبة يوم الشعر العالمي

منذ 6 ثواني
طلبة آداب فيلادلفيا يستذكرون أستاذهم المناصرة بمناسبة يوم الشعر العالمي

وطنا اليوم:استذكر طلاب قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا، أستاذهم الراحل الشاعر الكبير الدكتور عز الدين المناصرة، عبر جدارية تفاعلية أبرزوا من خلالها أعماله الشعرية والنقدية. ويذكر أن الدكتور المناصرة عمل بجامعة فيلادلفيا أستاذًا للأدب والنقد نحو عشرين عامًا، حصل خلالها على جائزة الدولة التقديرية في الآداب (وزارة الثقافة الأردنية) عام 1995، وجائزة الباحث المتميز في العلوم الإنسانية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) عام 2008، وجائزة القدس (الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب) 2011.
كما أصدرَ عددًا من الأعمال النقدية مثل: (نظرية الأدب: قراءة مونتاجية في علم الشعريات) و( النقد الثقافي المقارن) و(الهوّيات والتعددية اللغوية في ضوء النقد الثقافي المقارن) و(تداخل الأجناس الأدبية في ضوء الشعريات المقارنة)، فضلاً عن بعض الدواوين الشعرية مثل: (لا أثق بطائر الوقواق) و(البنات البنات). كما استأثر الراحل الكبير بنحو خمسة وأربعين كتابًا نقديًا ودراسة تناولت تجاربه الشعرية والنقدية.


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