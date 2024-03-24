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عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية السنوية لدعم أبناء المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

منذ 8 ثواني
عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية السنوية لدعم أبناء المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

وطنا اليوم:تجسيداً لدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي وإيماناً منها بأهمية التكافل الاجتماعي، أطلقت جامعة عمان الأهلية حملتها الخيرية الرمضانية السنوية في محافظة البلقاء يوم الخميس الموافق 21 / 3 / 2024، وذلك بدعم وتوجيه من عطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين وعطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة.
حيث تتضمن الحملة التي تشرف عليها اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع وعمادة شؤون الطلبة توزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة داخل المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات وقطاعات المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى إقامة إفطارات للأيتام وكسوتهم لعيد الفطر السعيد، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة من مختلف الكليات.
وأكد الدكتور مصطفى العطيات، عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، على أهمية هذه الحملات التي تُنمّي الوعي وتعمق حس المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، مما يعزّز من مواطنتهم الفاعلة ويحثهم على مد يد العون للمحتاجين، مشيراً إلى أن الجامعة تُولي اهتماماً كبيراً لخدمة المجتمع المحلي، وتحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة.
وتأتي هذه الحملات من قبل جامعة عمان الأهلية تعزيزاً لجهودها في خدمة المجتمع باعتبارها عنصراً فاعلاً في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلًا، وتؤكد الجامعة على استمرار جهودها في تقديم الدعم والمساعدة للأسر العفيفة بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الخيرية، بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع.


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