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عمان الاهلية تهنىء بذكرى الكرامة وعيد الأم

منذ 18 ثانية
عمان الاهلية تهنىء بذكرى الكرامة وعيد الأم

وطنا اليوم_أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة ونائبيه ومساعديه وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون من القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم  وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني  ومن أبناء الشعب الاردني بالتهنئة والتبريك في ذكرى معركة الكرامة الخالدة  داعين الله أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا وان يعيد علينا هذه المناسبة جميعا بالخير والبركات.


كما تتقدم أسرة الجامعة في عيد الام  بالتهنئة والتبريك من الأمهات العاملات في الجامعة ومن ألأمهات كافة في شتى الميادين ، فهن صانعات المجد والكرامة و رمز العطاء…. وكل عام وقيادتنا وشعبنا بألف خير .


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