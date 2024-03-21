سفيرة جمهورية رواندا تزور عمان الأهلية وتبحث سبل التعاون

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان سفيرة جمهورية رواندا اوروجيني باكوراموستا، بحضور الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة، والمستشار الأول لسفارة جمهورية رواندا القنصل جويل اويزيه ، والسيد عبد الله كريشان رئيس قسم السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة الاردنية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة عمان الأهلية وكبرى الجامعات والشركات في جمهورية رواندا في عدة مجالات تخص القطاع السياحي والفندقي والتكنولوجيا الزراعية والسياحة الطبية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبرامج التعليمية.

وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات في جمهورية رواندا وفي مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والسياحية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

واشتمل اللقاء على عرض تفصيلي قدمه الدكتور السعود عن الجامعة منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، اشتمل خطتها الاستراتيجية ورؤيتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية.

من جانبها، أشادت سعادة السفيرة عن اعتزازها بما وصلت إليه جامعة عمان الأهلية وبالسمعة الدولية التي تحظى بها الجامعة في الإقليم والعالم؛ معبرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير التعليم والبحث العلمي في المنطقة.

وتم اصطحاب الوفد في جولة على بعض مرافق الجامعة ومنها كلية طب الأسنان حيث كان في استقبالهم عميد الكلية الأستاذ الدكتور يزن حسونة ومدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد الحوراني، بالإضافة لزيارة كلية الضيافة وفنون الطهي حيث كان في استقبالهم عميدة الكلية الدكتورة سوزي حاتوغ للتعرف على مرافق الكلية وبرامجها الأكاديمية والتدريبية. وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الجامعة درع الجامعة التكريمي لسعادة السفيرة تقديراً لزيارتها الهامة