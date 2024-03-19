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الهيئة العامة لنادي جامعة البترا تنتخب هيئة إدارية برئاسة الملاح (اسماء)

منذ 3 ثواني
الهيئة العامة لنادي جامعة البترا تنتخب هيئة إدارية برئاسة الملاح (اسماء)

وطنا اليوم:انتخبت الهيئة العامة لنادي جامعة البترا هيئة إدارية برئاسة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وانتخبت الدكتورة ميادة الحيالي نائبًا للرئيس، والدكتور عبد المنعم طويق أمينًا للصندوق، والمدرسة سماح الحنبلي أميناً للسر، وبعضوية كل من الأستاذ الدكتور وائل هادي، والدكتورة سوزان عيسى، والدكتور مخلد النوافعة.
وثمن الملاح الجهد التطوعي الذي قدمه أعضاء الهيئة الإدارية السابقة، موجهًا شكره وتقديره لإدارة ورئاسة الجامعة على الدعم المتواصل لنادي الجامعة ونشاطاته.


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