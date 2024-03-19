بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

قائمة حزب إرادة تفوز بالمركز الأول بمحاكاة إنتخابات طلبة كلية الاداب في جامعة اليرموك..صور

منذ ساعة واحدة
قائمة حزب إرادة تفوز بالمركز الأول بمحاكاة إنتخابات طلبة كلية الاداب في جامعة اليرموك..صور

وطنا اليوم:حققت قائمة حزب إرادة الطلابية “قائمة فرسان التغيير” المركز الأول في أول تجربة انتخابية الكترونية لطلبة كلية الآداب في جامعة اليرموك نفذتها الجامعة ومركز نحن ننهض للتنمية المستدامة والتي تحاكي انتخابات اتحاد الطلبة في الكلية.
وحققت قائمة حزب إرادة فوزًا ساحقًا، حيث حصلت على اثني عشر مقعدًا من أصل خمسة عشر مقعدًا في هذه الانتخابات الالكترونية.

و شهدت التجربة ترشح 60 طالبا وطالبة موزعين على القوائم المحلية والقوائم العامة، وتضمنت مراحل العملية الانتخابية كافة أمام الطلبة بهدف تعريفهم على مجريات العملية الانتخابية.

وقال المنسق العام لمكتب الشباب في حزب إرادة احمد البواعنة، إن شباب الحزب خاضوا هذه التجربة الانتخابية وفقا لنهج الحزب للمشاركة في كل الانتخابات، وعلى مختلف مستوياتها وفي مقدمتها انتخابات٠ مجلس الطلبة، منوهًا إن هذا الفوز يشير الى العناية والرعاية التي يوليها حزب إرادة للشباب بمتابعة حثيثة من قبل الأمانة العامة.

وأضاف البواعنة إن حزب إرادة يجري التحضيرات من أجل المشاركة بشكل واسع في انتخابات اتحادات الطلبة التي ستجري في منتصف شهر نيسان القادم.

من جانبه علق الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة على هذه الانتخابات من حيث أنها تنمي شعور المسؤولية للطلبة وتشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة على القائمتين المحلية والحزبية ، وأكد على أهمية الجامعات في توعية ورعاية الشباب للمرحلة المقبلة ليكون لهم دور اساسي في مراكز صنع القرار

من جانبه بين رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور اسلام مساد إن هذه الفعاليات لها دور كبير في توعية الشباب مؤكدًا على دور الجامعات في رعاية الشباب وتوفير المساحة المناسبة أمامهم للانطلاق في فضاء رحب من الإبداع والنجاح والتميز.

كما أوضح مدير عام مركز نحن ننهض عامر أبو دلو، إن مشاركة المركز بهذه الفعالية تأتي تطبيقا لمحاكاة نوعية للعملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب الجديد من خلال انتخابات إلكترونية تتيح الفرصة للشباب والشابات من اختيار ممثليهم، وتنمية شعورهم بالمسؤولية المدنية وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

إقبال متزايد على برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي

15:17

الهيئة العامة لنادي جامعة البترا تنتخب هيئة إدارية برئاسة الملاح (اسماء)

15:15

الميثاق يشارك ببرنامج افطار يتيم في محافظة معان

15:12

مبيضين للمبخسين والناعقين: فليتسابق المتنافسون

15:04

مقتل قائد بغرفة عمليات لواء للاحتلال في معارك مدينة غزة

14:38

أمطار وسيول .. طقس العرب يكشف تطورات الحالة الجوية في الأردن

14:21

التنمية: توزيع 30 ألف بطاقة غذائية بمناسبة شهر رمضان

14:16

الجمارك ومكافحة المخدرات تحبطان تهريب كبتاغون عبر معبر جابر

14:11

الأردن يسير طائرة مساعدات إلى غزة تحمل مساعدات إيوائية

13:00

الشبلي يكشف حجم المساعدات الأردنية التي وصلت غزة

12:55

كابيتال بنك يضفي البهجة على موائد الأيتام في حفل إفطار خيري أقامه بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

12:52

عمان الأهلية تُكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د. أحمد الحوراني السادسة لتلاوة القرآن الكريم وإتقانه لطلبة الجامعات الأردنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-3-2024وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024