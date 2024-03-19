عمان الأهلية تُكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د. أحمد الحوراني السادسة لتلاوة القرآن الكريم وإتقانه لطلبة الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان أقامت عمادة شؤون الطلبة حفلاً تكريميا للطلبة الفائزين بجائزة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني السادسة لتلاوة القرآن الكريم واتقانه لطلبة الجامعات الأردنية والتي أقيمت يوم أمس الاثنين 18-3-2024 في مدرج الحوراني.

حيث قام أ.د. ساري حمدان خلال الحفل بتسليم أعضاء لجنة التحكيم دروع تقديرية لجهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات الجائزة وهم الأستاذ الدكتور عبدالحميد الكردي المشرف العام على الجائزة والدكتورة أسماء العمري/ جامعة عمان الاهلية، والدكتور المعتصم بالله دبش/ جامعة العلوم التطبيقية والدكتورة أمل النعيمات من الجامعة الأردنية، وبحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات.

وأسفرت نتائج مسابقة الطلاب عن فوز الطالب محمد خير الأشرف بن كمال الدين/ جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمركز الأول، وحصل الطالب محمد صالح عبد اللطيف الغزاوي/ الجامعة الأردنية على المركز الثاني، بينما حصل الطالب محمد حسام نايف البيطار/ جامعة الطفيلة التقنية على المركز الثالث.

أما في مسابقة الطالبات فقد فازت الطالبة آية صابر أحمد حماد/ جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمركز الأول، وحصلت الطالبة رقية محمد عاطف القطيفاني/ جامعة عمان الأهلية على المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة بتول لؤي محمود زين/ جامعة الحسين التقنية على المركز الثالث.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد شارك في النسخة السادسة من الجائزة 18جامعة أردنية حكومية وخاصة وهي :

مؤتة – الحسين التقنية – جرش – العلوم الإسلامية العالمية – اربد الأهلية – العقبة للعلوم الطبية – الزيتونة الأردنية – الطفيلة التقنية – العلوم التطبيقية – الأردنية – الأميرة سمية للتكنولوجيا – عمان الاهلية – البلقاء التطبيقية – البترا – الهاشمية – آل البيت – فيلادلفيا – عمان العربية .