جامعة البترا تجدد مذكرة التعاون مع نقابة المحامين

وطنا اليوم:جددت جامعة البترا ونقابة المحامين الأردنيين مذكرة التعاون لتطوير التعليم والعمل القانوني، تضمنت تقديم الجامعة قاعات لإجراء امتحانات النقابة فيها.

كما نصت المذكرة على منح طلاب جامعة البترا اشتراكًا مجانيًّا في برنامج (قرارك) التابع لنقابة المحامين، والتنسيق بين الطرفين لعقد ندوات وورشات عمل، للاستفادة من خبرات نقابة المحامين في تطوير البيئة التعليمية، بالإضافة إلى تشجيع أبناء منتسبين النقابة للتسجيل في الجامعة وتعزيز مجال البحث العلمي.

وقع المذكرة عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس عن جامعة البترا، ووقع المحامي الأستاذ يحيى أبو عبود عن نقابة المحامين الأردنيين.