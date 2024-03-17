بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تجدد مذكرة التعاون مع نقابة المحامين

منذ ساعة واحدة
جامعة البترا تجدد مذكرة التعاون مع نقابة المحامين

وطنا اليوم:جددت جامعة البترا ونقابة المحامين الأردنيين مذكرة التعاون لتطوير التعليم والعمل القانوني، تضمنت تقديم الجامعة قاعات لإجراء امتحانات النقابة فيها.
كما نصت المذكرة على منح طلاب جامعة البترا اشتراكًا مجانيًّا في برنامج (قرارك) التابع لنقابة المحامين، والتنسيق بين الطرفين لعقد ندوات وورشات عمل، للاستفادة من خبرات نقابة المحامين في تطوير البيئة التعليمية، بالإضافة إلى تشجيع أبناء منتسبين النقابة للتسجيل في الجامعة وتعزيز مجال البحث العلمي.
وقع المذكرة عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس عن جامعة البترا، ووقع المحامي الأستاذ يحيى أبو عبود عن نقابة المحامين الأردنيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

بعد أستوديو الأهرام .. حريق هائل في مول تجاري بالقاهرة

16:18

بلاغ حكومي يحدد عطلة عيد الفطر السَّعيد

16:14

الحزن يهيمن على المسلمين في أمريكا بسبب الحرب بغزة

16:07

نازح يطهو الخبيزة بحمام مستشفى في جباليا

16:00

جت تعزز الرقابة البصرية على حافلتها بشراكة مع سما للاتصالات

15:54

#عاجل خلاف بين شركات تأمين ومستورد كبير للسيارات الصينية بسبب عدم توفر قطع الغيار

15:46

وزارة الاستثمار تنظم جلسة في غرفة تجارة عمان للتعريف بآلية الشراء والتظلم

15:41

الحكومة توافق على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل

15:33

الحكومة: انخفاض بنزين 90 وارتفاع 95 والسولار والكاز عالميا

15:27

أوقاف الزرقاء : إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1.25 مليون دينار

14:50

وزيرة النقل تلتقي نظيرها المصري لبحث جوانب التعاون

14:47

وزيرة النقل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي

وفيات
وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024