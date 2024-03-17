وطنا اليوم:يسر اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم التربوية، أن تعلن عن بدء استقبال المشاركات في مسابقتها الأدبية ” حكايات رمضانية ” ،
في حقل : “القصة القصيرة، الشعر، الخاطرة، المقالة، القصة القصيرة جدا” ، المكتوبة باللّغات : ” العربية، الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية” ، وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون المشارك طالبا منتظما في جامعة فيلادلفيا أو من طلبتها الخريجين .
2_ أن يكون حجم النص ملائما للحقل الأدبي المختار :
*القصة القصيرة: (صفحة-٣ صفحات) .
*الشعر: (صفحة بمعدل ١٠ أبيات) .
*الخاطرة : صفحة واحدة .
المقالة : 3 صفحات في حدها الأعلى.
القصة القصيرة جدا : أقل من صفحة.
3-يثبت المشارك في صفحة مستقلة المعلومات التالية:
*الاسم الثلاثي والكليّة والتخصص
*رقم الهاتف والبريد الإلكتروني
*الإقرار بالملكية الفكرية (تعبئة المرفق) .
4- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني : alljnhalthkafya@gmail.com في موعد أقصاه 10/4/2024 .
# هذا وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في كل حقل ، بعد عيد الفطر السعيد . كما سيمنح الفائزون شهادات تقدير .
دعوة للمشاركة في مسابقة أدبية
وطنا اليوم:يسر اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم التربوية، أن تعلن عن بدء استقبال المشاركات في مسابقتها الأدبية ” حكايات رمضانية ” ،