دعوة للمشاركة في مسابقة أدبية

وطنا اليوم:يسر اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم التربوية، أن تعلن عن بدء استقبال المشاركات في مسابقتها الأدبية ” حكايات رمضانية ” ،

في حقل : “القصة القصيرة، الشعر، الخاطرة، المقالة، القصة القصيرة جدا” ، المكتوبة باللّغات : ” العربية، الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية” ، وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون المشارك طالبا منتظما في جامعة فيلادلفيا أو من طلبتها الخريجين .

2_ أن يكون حجم النص ملائما للحقل الأدبي المختار :

*القصة القصيرة: (صفحة-٣ صفحات) .

*الشعر: (صفحة بمعدل ١٠ أبيات) .

*الخاطرة : صفحة واحدة .

المقالة : 3 صفحات في حدها الأعلى.

القصة القصيرة جدا : أقل من صفحة.

3-يثبت المشارك في صفحة مستقلة المعلومات التالية:

*الاسم الثلاثي والكليّة والتخصص

*رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

*الإقرار بالملكية الفكرية (تعبئة المرفق) .

4- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني : alljnhalthkafya@gmail.com في موعد أقصاه 10/4/2024 .

# هذا وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في كل حقل ، بعد عيد الفطر السعيد . كما سيمنح الفائزون شهادات تقدير .