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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الأهلية والبلقاء التطبيقية

14 مارس 2024
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وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية في حفل إطلاق برنامج البكالوريوس التقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية الذي نظمته كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية برعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وبحضور رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني.
وتأتي أهمية مشاركة جامعة عمان الأهلية ضمن رؤية ورسالة الجامعة لتوطيد أواصر التعاون والتكامل مع الجامعات الوطنية والحكومية لبناء تشاركيات ونهج متميز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في القطاع التعليمي الجامعي.
وقد توج هذا التعاون خلال الحفل بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية / كلية التكنولوجيا الزراعية وجامعة البلقاء التطبيقية / كلية الزراعة التكنولوجية ، من قبل كل من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني ورئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وبحضورعميدة كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الأهلية الدكتورة صبحية سعيفان وعميدة كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة أمل العبادي، وبحضور عدد الأكاديميين وممثلين عن القطاع الزراعي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي في مجالات التكنولوجيا الزراعية الحديثة ونقل التكنولوجيا الخضراء مثل التعاون في مجال البحث والنشر وتعزيز البحوث والابتكار التكنولوجي وإعداد البحوث التطبيقية التي تعزز الشراكة وتبادل الموارد التعليمية بين الفريقين والتعاون في إجراء أنشطة بحثية وتدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات المهنية لتحقيق أهداف الطرفين في تطوير البرامج والخطط التعليمية بما يتناسق مع مصلحة الطلبة.
كما اكدت المذكرة على أهمية التعاون في الانشطة المجتمعية المشتركة والتي تتعلق بالزراعة بكافة جوانبها.


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