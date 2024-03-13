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قرارات مجلـس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

13 مارس 2024
قرارات مجلـس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس التربية البدنية والصحية، وماجستير علوم الرياضة، في جامعة عمان الأهلية.
كما أقر المجلس في جلسته التي عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، والترجمة في جامعة إربد الأهلية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الصيدلة والعلوم الطبية المخبرية، وماجستير علوم صيدلانية، في جامعة جرش.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس تكنولوجيا التغذية العلاجية واللغة العربية وآدابها والتاريخ، وتكنولوجيا المكتبات والمعلومات، في جامعة الزرقاء.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس، وماجستير، إدارة الأعمال، في جامعة عمان العربية، ودبلوم متوسط هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في كلية الزرقاء الجامعية التقنية المتوسطة


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