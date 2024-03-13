مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة البترا

وطنا اليوم:وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة البترا مذكرة تفاهم بهدف دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إلى تأهيل طلبة جامعة البترا للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال دعم برامج التدريب والتوظيف للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين.

كما تتضمن مذكرات التفاهم قيام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال جمعية المهارات الرقمية بدعم وتقديم برامج التدريب المختصة بهدف إكساب طلبة الجامعات والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم، ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دولياً من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية كشركة مايكروسوفت وشركة أمازون ويب سيرفسز بعد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة حرص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في جامعاتنا الأردنية، المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية التي باتت متطلبًا أساسيًا، والمساهمة في تحسين قطاع التعليم والتدريب وإكساب الطلبة المهارات والخبرات اللازمة التي تعمل على رفع مستواهم وجاهزيتهم لسوق العمل داخل الأردن وخارجه.

من جانبه أشار رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إلى أن مثل هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز المهارات الرقمية لطلبة الجامعة لتأهيلهم إلى دخول سوق العمل، وزيادة فرصهم في التوظيف مخليًا وعالميًا، وأكد أن هذه المهارات الرقمية تسير جنباً إلى جنب مع الخطة الدراسية للطلبة، بما يعزز زيادة المهارات المطلوبة لسوق العمل، حيث يتلقى الطلبة بعض الدورات المهنية المتخصصة، وستقوم الجامعة بتعميم هذه الدورات على الطلبة كافة من جميع تخصصات الجامعة .