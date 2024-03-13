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التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى

13 مارس 2024
التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى

وطنا اليوم:شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميدتها الدكتورة صبحية سعيفان في الجلسة الافتتاحية وأعمال مؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في عمّان قبل أيام.
وكان المؤتمر بدورته السابعة والثلاثين قد عقد تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة وبحضور وزير الزراعة خالد حنيفات وبمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي هيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمراقبين، ومجموعات مختارة من الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد اتّسم المؤتمربأهمية خاصة لتوفيره فرص مناقشة الأولويات الإقليمية في عمل منظمة الأغذية والزراعة بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022 -2031 ، واهمها اعتماد التكنولوجيا الزراعية واستخدام الموارد الوراثية في تحقيق الامن الغذائي المستدام.
ويذكر أنه قد تم في المؤتمر إطلاق منصة الأمن الغذائي في الإقليم وموقعها وزارة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية


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