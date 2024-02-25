الشريدة: لدينا خطط بديلة في حال فشل العرض المقدم لمشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الأحد، إن لدى الحكومة خططا بديلة في حال فشل العرض المقدم لمشروع الناقل الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة بالخطة، ولن يحصل أي تأخير على تنفيذ مشروع كأولوية وطنية.

وأوضح الشريدة أن لجنة العطاءات أنهت تقييمها الفني والقانوني لعرض مشروع الناقل الوطني الوحيد الذي استلمته في 4 كانون الأول الماضي، مبينا أنها وجدت فيه بعض الانحرافات.

وأضاف أن اللجنة توصلت مع الائتلاف المؤهل الذي قدم العرض وطالبته بتصويب تلك الانحرافات، مبينا أن الحكومة تنتظر ردا نهائيا من الائتلاف الذي سيكون قبل 10 آذار، ثم تبدأ بالتفاوض حول العرض المالي المقدم بهذا الخصوص.

وعن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال، إنه أثر بشكل مباشر وغير مباشر على بعض الأمور المرتبطة بسلاسل التوريد خاصة بعد الأحداث التي شهدها باب المندب، مما رفع كلف الشحن ورسوم التأمين التي خلقت بعض الضغوطات التضخمية على أسعار الحاويات والبضائع التي تستقدم من خلال الشحن البحري.

وأضاف أن العدوان أثر أيضا على القطاع السياحي، مبينا أنه منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي تعرض القطاع السياحي لإلغاء عدد من الحجوزات التي وصلت بنسبة لا تقل عن 65%، وهذا القطاع تأثر بشكل كبير منها.

وتابع أن الحكومة تدرك أن عدم الاستقرار في المنطقة دائما يؤثر على النشاط الاقتصادي في الأردن، ويؤثر على حركة السياحة، وعلى بعض القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي، إلا أن المنعة التي أصبحت لدى الاقتصاد الوطني قد تخفف من تلك الآثار والتداعيات .