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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصل على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية

25 فبراير 2024
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصل على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية

وطنا اليوم:حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية ، وذلك وفقاً لكتاب دولة رئيس الوزراء الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ثمن دولته جهود العاملين في الوزارة على تقديم الخدمات للمواطنين.
من جهة أخرى وللسنة السادسة على التوالي حافظت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة الايزو ISO9001:2015، وذلك بعد عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية خلال شهر شباط لهذا العام، والذي تم تنفيذه من قبل الشركة المانحة SGS JORDAN ،وهي إحدى فروع شركة SGS السويسرية، والتي تعتبر من الشركات العالمية المتخصصة في منح وتدقيق معايير الحصول شهادات الايزو.


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