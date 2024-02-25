فيلادلفيا تشارك في المعرض المهني لمدارس اكاديمية الرواد الدولية

وطنا اليوم:قام نخبة من طلاب جامعة فيلادلفيا بإشراف الدكتورة لنا وليد القدومي وبالتعاون مع دائرة العلاقات العامة بالمشاركة بفعاليات المعرض المهني لمدارس أكاديمية الرواد الدولية الذي تم عقده خلال الفترة مابين 20-22/2/2024 ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض التي تقام على مستوى المملكة ، حيث يعتبر معرضا ارشاديا شاملا يشرح عن التخصصات الأكاديمية بإسهاب ويربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية والمهن المستقبلية لكل تخصص ، وقد كان طلاب جامعة فيلادلفيا سفراء تخصصاتهم في المعرض على مدى ثلاثة أيام متتالية وقد مثلوا جامعتهم أحسن تمثيل.